Ottimo Milan all’Old Trafford | 0-0 dopo 45’ | gran gol annullato a Kessie

(Di giovedì 11 marzo 2021) Molto bene il45 minuti a Manchester: il risultato è ancora sullo 0-0, ma i rossoneri hanno interpretato bene la partita con diverse trame pericolose e una buonissima personalità. Due gol annullati ai rossoneri: al 5’ a Leao, in chiaro fuorigioco, e al 12’ a– su segnalazione del Var – per aver toccato con un braccio prima di uno straordinario tiro imprendibile per Henderson. Ilha continuato a giocare con buonissime trame, andando vicino al gol con Krunic e Saelemaekers. Il Manchester United ha avuto una sola vera occasione ma clamorosa al 38’: sponda di Bruno Fernandes su angolo dalla destra, Maguire tutto solo e a porta spalancata è riuscito a colpire il palo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

15 - Sicuramente unin questo primo quarto d'ora. 12 - ANNULLATO IL GOL DI KESSIE . Dopo il controllo VAR rete non convalidata perché Franck aveva toccato col braccio prima del tiro. 11 -... 74' Cambio anche per il Milan: si fa male Calabria, entra Kalulu. 73' Due sostituzioni per il Manchester United: Williams, Shaw e Fred prendono il posto di Bruno Fernandes, James ...