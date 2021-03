Nei container da Cina e Hong Kong il 79% dei prodotti contraffatti

(Di giovedì 11 marzo 2021) Le rotte navali della contraffazione: secondo l’ultimo rapporto Euipo daparte il 79% deifalsi sequestrati nei“Le contraffazioni devono essere considerate una priorità fondamentale per i funzionari doganali che devono essere dotati di tecniche e strumenti di ricerca e ispezione più adeguati per individuare le merci contraffatte”. Giunge a… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

ottovanz : RT @Avvenire_Nei: Salerno. Il caso dei migranti nei container. Blitz nella notte, nessuna traccia - AgenziaH : RT @Avvenire_Nei: Salerno. Il caso dei migranti nei container. Blitz nella notte, nessuna traccia - Avvenire_Nei : Salerno. Il caso dei migranti nei container. Blitz nella notte, nessuna traccia - Nidyaie : RT @AngiKappa: La rotta turca può arrivare anche molto lontano. Poco tempo fa avevamo segnalato un insolito sbarco nella costa campana . Or… - SARwatchMED : RT @AngiKappa: La rotta turca può arrivare anche molto lontano. Poco tempo fa avevamo segnalato un insolito sbarco nella costa campana . Or… -

Ultime Notizie dalla rete : Nei container

Avvenire

Tadek torna aldove all'inizio della storia aveva ottenuto le videocassette dall'... tale era il senso di protezionesuoi confronti e della bambina. Kasia spiega in modo chiaro a Tadek ......comportamento di ben 400 imprese manifatturiere che esportano/importano via mare tramite. ... Il trasporto bimodale su ferro e gomma è invece la modalità predominantecollegamenti con le ...Le verifiche a una nave proveniente dalla Turchia scattate dopo una segnalazione degli 007. Aperti 46 "scatoloni". Dopo il caso di un mese fa la rotta è sotto stretto controllo ...Nessun clandestino è stato trovato nei container sbarcati questa mattina da una nave Turca al porto commerciale di Salerno. Si temeva che un altro carico di disperati potesse giungere in città, così c ...