Milan, Kjaer primo danese a segnare in Europa dopo Tomasson (Di venerdì 12 marzo 2021) Simon Kjaer come Jon Dahl Tomasson. Il difensore centrale rossonero, in occasione di Manchester United-Milan, ha salvato la squadra con un gol di testa Pianeta Milan.

ZZiliani : Impressionante prova di maturità internazionale del #Milan che pareggia 1-1 all’Old Trafford con un gol di #Kjaer a… - PietroMazzara : #Kjaer e #Kessie monumentali al Teatro dei sogni. Per quanto visto, un pareggio che sta stretto al #Milan #UEL - OptaPaolo : 1 - Simon Kjaer è il primo danese a segnare per il Milan in una competizione europea maggiore da Jon Dahl Tomasson… - GiovaFormi : RT @gippu1: Simon Kjaer segna il suo primo gol ufficiale in rossonero nella porta di Old Trafford sotto la East Stand, dove il Milan aveva… - PianetaMilan : .@acmilan, #Kjaer primo danese a segnare in Europa dopo #Tomasson - #ACMilan #Milan #SempreMilan -