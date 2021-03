Manchester United-Milan, Maldini: “Non si vive di ricordi. Non piangiamoci addosso per le assenze” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Non viviamo di ricordi, ma è bello tornare in questo stadio che ci trasmette emozioni positive. Ai giovani si trasmette questa sensazione soltanto ricordando la storia, capire cosa vuol dire giocare per questo club. In serate come queste si sente ancora di più questa responsabilità”. Lo ha detto il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, nel pre partita della super sfida contro il Manchester United a Old Trafford nell’andata degli ottavi di finale: “Strano vedere sia noi che loro in Europa League, il recente passato è da Champions. E’ un’occasione di crescita per noi e di conferma per loro. Viviamo momenti diversi, loro hanno un fatturato che permette di avere una sicurezza su quello che è il futuro del club, noi stiamo lottando. Mi spiace giocarla con buona parte della rosa non a disposizione, ma ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) “Non viviamo di, ma è bello tornare in questo stadio che ci trasmette emozioni positive. Ai giovani si trasmette questa sensazione soltanto ricordando la storia, capire cosa vuol dire giocare per questo club. In serate come queste si sente ancora di più questa responsabilità”. Lo ha detto il direttore tecnico del, Paolo, nel pre partita della super sfida contro ila Old Trafford nell’andata degli ottavi di finale: “Strano vedere sia noi che loro in Europa League, il recente passato è da Champions. E’ un’occasione di crescita per noi e di conferma per loro. Viviamo momenti diversi, loro hanno un fatturato che permette di avere una sicurezza su quello che è il futuro del club, noi stiamo lottando. Mi spiace giocarla con buona parte della rosa non a disposizione, ma ...

Advertising

OptaPaolo : 1999 - Federico Chiesa è il primo giocatore italiano ???? a segnare almeno due gol in una partita della fase a elimin… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - tancredipalmeri : Anche il Manchester City si unisce a Manchester United e Liverpool e non rilascerà i propri nazionali per il turno… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Manchester United-Milan: live report, statistiche, formazioni e dettagli - iburiedthedevil : Ho un'ansia pazzesca per la partita del Milan contro il Manchester United mamma mia -