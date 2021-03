LIVE MotoGP, Test Qatar day-4 in DIRETTA: Valentino Rossi 10°, Bastianini è quarto in scia a Vinales e agli Espargarò (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.24 Aleix Espargarò vola, 67 millesimi di vantaggio al T1, 70 al T2 e 29 al T3. Lo spagnolo chiude in 1:54.374 ma si ferma in terza posizione a 271 millesimi dal fratello! Aleix riparte e si trova con 212 millesimi di vantaggio al T1! 232 al T2, quindi 377 al T3 e chiude in 1:53.869 con 234 millesimi di vantaggio!!!!!!! 16.21 Luca Marini prosegue nel suo lavoro ma non migliora, stesso discorso per Vinales e Quartararo. Torna in pista Aleix Espargarò 16.18 Enea Bastianini prosegue e stampa il record nel T1 per 30 millesimi! Il romagnolo prosegue con soli 84 di distacco nel T2, arriva al terzo settore con 176, quindi conclude il suo 22° giro con il crono di 1:54.505 ed è terzo!!!!!!!!!!!! 402 millesimi dalla vetta!!! Che giro!! 16.15 Dopo una ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.24 Aleixvola, 67 millesimi di vantaggio al T1, 70 al T2 e 29 al T3. Lo spagnolo chiude in 1:54.374 ma si ferma in terza posizione a 271 millesimi dal fratello! Aleix riparte e si trova con 212 millesimi di vantaggio al T1! 232 al T2, quindi 377 al T3 e chiude in 1:53.869 con 234 millesimi di vantaggio!!!!!!! 16.21 Luca Marini prosegue nel suo lavoro ma non migliora, stesso discorso pere Quartararo. Torna in pista Aleix16.18 Eneaprosegue e stampa il record nel T1 per 30 millesimi! Il romagnolo prosegue con soli 84 di distacco nel T2, arriva al terzo settore con 176, quindi conclude il suo 22° giro con il crono di 1:54.505 ed è terzo!!!!!!!!!!!! 402 millesimi dalla vetta!!! Che giro!! 16.15 Dopo una ...

