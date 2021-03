(Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Il Consiglio dei ministri sta per varare le nuove misure anti-Covid con un decreto ma per ora resta l'Rt il valore di riferimento. E nelle regioni dove si registra il peggioramento dei dati automaticamente cambieranno fascia. Rischiano di essere 11 le regioni in rosso mentre Toscana, Umbria, Liguria e Puglia vannol'arancione, resterebbero gialle solo Valle D'Aosta, Sicilia e Calabria mentre la Sardegna dovrebbe rimanere zona bianca. Le decisioni arriveranno domani ma si vaunacon lo stop alla circolazione dal giovedì al martedì successivo, ovvero fino alla scadenza naturale del Dpcm. Di fatto anche la 'querelle' sulle chiusure nel weekend viene derubricata proprio per il peggioramento della situazione, anche se con il decreto dovrebbe in ogni caso cambiare il parametro con ...

Advertising

amendolaenzo : La dichiarazione congiunta di @vonderleyen, @DavidSassoli e @antoniocostapm è il primo passo verso la Conferenza su… - Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto 'in bilico'. Assessore in Emilia Romagna: mi aspetto tutta la regi… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Quasi tutta Italia verso la zona rossa o arancione dal 15 marzo: solo 4 regioni nelle fasce basse. Le… - statodelsud : L’Italia verso una Pasqua blindata - Pino__Merola : L’Italia verso una Pasqua blindata -

Ultime Notizie dalla rete : Italia verso

Il Sole 24 ORE

... perchè il flaconcino multidose (dieci da un singolo flacone per il vaccino distribuito in) ...evidente che Sia i vaccini a RNA messaggero che i vaccini virali inducono una buona protezione...A livello europeo c'è chiusura massimail vaccino russo. 'Autorizzarlo ora sarebbe una ... Accade in, ma non solo. È notizia di oggi che il gruppo biofarmaceutico spagnolo Zendal abbia ...In vista di un lockdown come quello natalizio. Domani le nuove misure anti-Covid in Consiglio dei ministri .Rischiano di essere 11 le regioni in rosso mentre Toscana, Umbria, Liguria e Puglia vanno ve ...Oltre 25.600 nuovi contagi in 24 ore con 373 morti, pronte a scattare misure più drastiche. La regione Lazio rischia di passare a zona rossa.