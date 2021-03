Le Mans 2021: uno sguardo ai magnifici 62 (Di giovedì 11 marzo 2021) La 24 ore di Le Mans 2021 si prepara, presentando la entry list ufficiale dell’edizione di quest’anno. Nonostante il rinvio ad agosto, e le difficoltà di origine pandemica che ancora persistono, la maratona francese si presenta in forma apparentemente smagliante. Sono ben 62 le vetture iscritte, una griglia ampia come si era già vista nel 2019. Lo scorso anno, una serie di defezioni anche importanti aveva ridotto il numero dei partecipanti a 59. Andiamo a vedere chi sarà ai nastri di partenza della corsa della Sarthe, con la speranza di assistere ad un evento che veda il ritorno del pubblico sugli spalti. 24 ore di Le Mans, chi figura nella entry list del 2021? Delle 62 vetture iscritte, cinque appartengono alla classe Hypercar, che fa il suo esordio quest’anno. Le LMP2 saranno 11, a cui si aggiungono le 13 della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) La 24 ore di Lesi prepara, presentando la entry list ufficiale dell’edizione di quest’anno. Nonostante il rinvio ad agosto, e le difficoltà di origine pandemica che ancora persistono, la maratona francese si presenta in forma apparentemente smagliante. Sono ben 62 le vetture iscritte, una griglia ampia come si era già vista nel 2019. Lo scorso anno, una serie di defezioni anche importanti aveva ridotto il numero dei partecipanti a 59. Andiamo a vedere chi sarà ai nastri di partenza della corsa della Sarthe, con la speranza di assistere ad un evento che veda il ritorno del pubblico sugli spalti. 24 ore di Le, chi figura nella entry list del? Delle 62 vetture iscritte, cinque appartengono alla classe Hypercar, che fa il suo esordio quest’anno. Le LMP2 saranno 11, a cui si aggiungono le 13 della ...

sowmyasofia : Le Mans 2021: uno sguardo ai magnifici 62 - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Corvette tra GTE e GT3: 'Cambiare specifiche non è facile') è stato pubblicato su Mot… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Rossi: 'Sfidare i miei allievi mi tiene giovane. A Le Mans con la Ferrari? Magari....… - donguri74_58 : RT @gponedotcom: Pasini: “Per me e Valentino non è ancora tempo di smettere”: L’INTERVISTA - “Ho 35 anni e con una moto competitiva posso a… - Corin_Full : RT @corsedimoto: #FIMEWC Test del Mondiale Endurance a Le Mans aspettando la #24hMotos -