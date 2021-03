Lavoravano ma percepivano Rdc | due denunciati ad Arzano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Casoria, insieme a quelli del Reggimento Campania hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nel centro storico di, disposto dal Comando Provinciale di Napoli. Massima attenzione in Via Zanardelli e nelle strade limitrofe dove sono stati organizzati posti di controllo con decine di militari. Numerose le perquisizioni domiciliari eseguite in vari punti della città finalizzate al sequestro di armi e droga. Due le persone denunciate per truffa aggravata perchéindebitamente il reddito di cittadinanza: un meccanico 59enne e un 48enne, impiegato “in nero” in un alimentari. Due le persone sanzionate per violazioni alla normativa anti-contagio perché senza mascherina. Numerose le contravvenzioni al codice della strada per multe che superano i 10mila ...