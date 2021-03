Insulti sui social a Mattarella | in corso perquisizioni

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 11 marzo 2021) Offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato Sergio- concon minacce e auguri di morte - sono le ipotesi di reato (perseguibili d'ufficio) sulle quali indaga la Procura di Roma che in queste ore ha dispostoin varie città italiane. Le indagini sono partite dopo che, nella primavera scorsa, durante la prima emergenza Covid suivennero postati messaggi cone minacce a. Levengono eseguite dalla Digos e sono relative a una decina di indagati.Sono dieci lepersonali, locali e informatiche, delegate dalla Procura della Repubblica di Roma a carico di altrettanti soggetti residenti in varie località del territorio nazionale per aver avuto un ruolo significativo ...