Insulti a Mattarella, perquisizioni della Polizia in diverse città. Le indagini riguardano post denigratori e minacce ricevute dal presidente nei mesi scorsi (Di giovedì 11 marzo 2021) La Polizia sta effettuando, in varie città d’Italia, alcune perquisizioni disposte dalla Procura di Roma nell’ambito di un’indagine riguardante una serie di messaggi denigratori, Insulti e le minacce indirizzati via social al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella primavera scorsa, durante la prima ondata dell’emergenza Coronavirus. Nel procedimento si ipotizza il reato di offesa all’onore e al prestigio del Capo dello Stato. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Lasta effettuando, in varied’Italia, alcunedise dalla Procura di Roma nell’ambito di un’indagine riguardante una serie di messaggie leindirizzati via social alRepubblica, Sergio, nella primavera scorsa, durante la prima ondata dell’emergenza Coronavirus. Nel procedimento si ipotizza il reato di offesa all’onore e al prestigio del Capo dello Stato. L'articolo LA NOTIZIA.

Advertising

repubblica : ?? Esclusivo: insulti e minacce via social a Mattarella, 10 indagati e perquisizioni in tutta Italia - repubblica : Insulti e minacce a Mattarella via social, perquisizioni in tutta Italia: dieci indagati: Il blitz in seguito all'i… - GiusPecoraro : RT @MaricaGusmitta: #Insulti sui social a #Mattarella , perquisizioni in corso in tutta Italia Si indaga per «offesa all'onore e al presti… - cesarebrogi1 : Insulti sui social a Mattarella, perquisizioni in corso in tutta Italia - elerub11 : RT @Miti_Vigliero: Insulti e minacce a Mattarella via social, perquisizioni in tutta Italia: dieci indagati -