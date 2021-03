(Di giovedì 11 marzo 2021) è uscito dopo 34 minuti per un problema muscolare al polpaccio È durata soltanto mezz’ora la partita di Henrikh, costretto a uscire dal campo contro lo Shakhtar Donetsk per un problema muscolare al polpaccio. Serata di Europa League sfortunata per ilarmeno, le cuiverranno valutate dallo staff tecniconel corso delle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Mkhitaryan

: le condizioni del calciatore della Roma è uscito dal match di Europa League dopo 34 minuti per un problema ...Contro la sua ex squadra, Fonseca deve fare a meno di Veretout e Zaniolo , assenti percome Malyshev e Stepanenko. Dzeko e Borja Mayoral partono entrambi dalla panchina, con...La Roma sta conducendo con il risultato di 1 a 0 il match di Europa League contro lo Shaktar ma per Fonseca non ci sono solo motivi per sorridere. Al 35' infatti l’allenatore giallorosso è stato costr ...ULTIME NOTIZIE AS ROMA - Proprio quando sembrava finita l'emergenza infortuni nella Roma, arriva l'ennesimo stop muscolare nei giallorossi. Durante la partita di Europa League contro lo Shakhtar Donet ...