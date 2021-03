"Il club delle prime mogli", un'arguta commedia sofisticata (con tre mattatrici) (Di giovedì 11 marzo 2021) IL club delle prime mogli La7D, ore 21.30. Con Diane Keaton, Goldie Hawn e Bette Midler. Regia di Hugh Wilson. Produzione USA 1996. Durata: 1 ora e 43 minuti TRAMA Brenda, Elise e Annie sono state amicissime al college. Le loro vite han preso vie diverse quando si sono sposate. Sposate bene così credevano. Ora si ritrovano a oltre 40 anni tutte in piena crisi coniugale. I rispettivi coniugi le hanno mollate in cerca di carni più fresche. Ma loro seguono il consiglio di Ivana Trump (che compare in un cameo)."Se vostro marito vi molla non prendetevela . Prendetegli tutto." E così loro faranno PERCHÈ VEDERLO Perché è un'arguta commedia sofisticata piena di belle battute e "abitata" da tre mattatrici che fanno a gara per rubarsi le scene. Vince Diane ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) ILLa7D, ore 21.30. Con Diane Keaton, Goldie Hawn e Bette Midler. Regia di Hugh Wilson. Produzione USA 1996. Durata: 1 ora e 43 minuti TRAMA Brenda, Elise e Annie sono state amicissime al college. Le loro vite han preso vie diverse quando si sono sposate. Sposate bene così credevano. Ora si ritrovano a oltre 40 anni tutte in piena crisi coniugale. I rispettivi coniugi le hanno mollate in cerca di carni più fresche. Ma loro seguono il consiglio di Ivana Trump (che compare in un cameo)."Se vostro marito vi molla non prendetevela . Prendetegli tutto." E così loro faranno PERCHÈ VEDERLO Perché è un'piena di belle battute e "abitata" da treche fanno a gara per rubarsi le scene. Vince Diane ...

Advertising

RegLiguria : IL BISCOTTIFICIO GRONDONA DI GENOVA NEL CLUB DELLE 50 AZIENDE PIÙ ANTICHE DEL MONDO ?? Il Biscottificio Grondona è… - Tg3web : Lo scandalo delle donne penalizzate se scelgono la maternità. Fa discutere il caso della pallavolista Lara Lugli, c… - capuanogio : L'eliminazione dalla #ChampionsLeague appesantirà i conti della #Juventus che sono già in rosso profondo. Per ridur… - Davide00868836 : RT @ancilu89: Grazie a tutti i miei ragazzi. Grinta sacrifico tenacia. In soli due mesi vi siete trasformati dal sconoscere pro club a mili… - giacomo1994_ : Nessuno ce l’ha con Ronaldo. Bisogna però analizzare la realtà, che dice come la gestione discutibile delle risorse… -