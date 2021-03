Harry Potter, Katie Lung ammette: "Mi spinsero a negare il razzismo nei miei confronti" (Di giovedì 11 marzo 2021) Katie Lung, conosciuta per aver interpretato Cho Chang nei film di Harry Potter, ha detto di essere stata spinta a negare il razzismo scatenatosi nei suoi confronti. Katie Leung, attrice che ha interpretato Cho Chang nei film di Harry Potter, ha ammesso di essere stata spinta a negare il razzismo scatenatosi sul web dopo che è stato annunciato il suo ingresso nel cast. Intervenuta nel podcast cinese Chippy Girl, Katie Leung ha rivelato di essere stata indirizzata a smentire l'esistenza di una reazione razzista al suo casting per il personaggio di Cho Chang, che lei ha iniziato ad interpretare nel quarto film del celebre franchise, ovvero Harry ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021), conosciuta per aver interpretato Cho Chang nei film di, ha detto di essere stata spinta ailscatenatosi nei suoiLeung, attrice che ha interpretato Cho Chang nei film di, ha ammesso di essere stata spinta ailscatenatosi sul web dopo che è stato annunciato il suo ingresso nel cast. Intervenuta nel podcast cinese Chippy Girl,Leung ha rivelato di essere stata indirizzata a smentire l'esistenza di una reazione razzista al suo casting per il personaggio di Cho Chang, che lei ha iniziato ad interpretare nel quarto film del celebre franchise, ovvero...

