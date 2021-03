Advertising

DividendProfit : Giappone, prezzi produzione febbraio sotto attese - SeguiPrezzi : ?? #AMAZON ?? IWAKO DINOSAURO GIALLO IN GOMMA UOVO GIAPPONE ?? Prezzo in Offerta: 1,2€ ?? Sconto: 73% ?? Risparmi: 3,3€… -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone prezzi

Finanzaonline.com

Crescono ma meno delle aspettative ialla produzione in. Secondo la Bank of Japan , a gennaio idi fabbrica hanno registrato un decremento dello 0,7% su base annua, rispetto al - 1,6% del mese precedente. Su base ...Giovedì 11/03/2021 00:50produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%) 14:30 USA : Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 725K unità; preced. 745K unità) 16:30 USA : Stoccaggi gas, ...(Teleborsa) - Crescono ma meno delle aspettative i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan, a gennaio i prezzi di fabbrica hanno registrato un decremento dello 0,7% su ...Mercati oggi: torna il rally, spinto da novità incoraggianti dall'inflazione USA e dalla fiducia verso la ripresa, con il pacchetto Biden approvato. Si attende la BCE, che succede nelle Borse?