Ferrero | nuove assunzioni di Operai e Impiegati

L'azienda ricerca Diplomati e Laureati con capacità di lavorare in squadra e flessibilità. Il Gruppo Ferrero a marzo ha aggiornato gli annunci di lavoro per la ricerca di Operai e Impiegati da assumere presso i propri stabilimenti presenti sul territorio nazionale. Gli Operai dovranno occuparsi dei clienti e del prodotto per ottenere risultati brillanti e dovranno avere orientamento al cliente e al prodotto, qualità e attenzione, capacità interpersonali e comunicative, capacità di lavorare in squadra, flessibilità, precisione e sensibilità. Le altre figure ricercate riguardano Addetti Manutenzione Elettronica, i quali dovranno eseguire attività di manutenzione preventiva, predittiva ed a guasto sugli impianti di produzione degli stabilimenti ed eseguire l'analisi guasto e la diagnostica su impianti elettrici ...

