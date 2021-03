Fabrizio Corona è stato arrestato: le immagini fanno il giro del web (Di giovedì 11 marzo 2021) Ancora guai per Fabrizio Corona: l'ex re dei paparazzi è stato nuovamente arrestato. L'annuncio è arrivato dal suo profilo Instagram, dove si è mostrato con il volto coperto di sangue. Ha provato a tagliarsi le vene e a discutere con le forze dell'ordine, che l'hanno comunque ammanettato e portato via dalla sua abitazione. Fabrizio Corona è stato arrestato Fabrizio Corona è stato ancora una volta arrestato. La decisione è stata presa dal tribunale di Sorveglianza di Milano, che gli ha revocato gli arresti domiciliari. Appena ha saputo la notizia, l'ex re dei paparazzi è andato su tutte le furie. Attraverso il suo profilo Instagram, Fabrizio si è mostrato con il volto ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 11 marzo 2021) Ancora guai per: l'ex re dei paparazzi ènuovamente arre. L'annuncio è arrivato dal suo profilo Instagram, dove si è mostrato con il volto coperto di sangue. Ha provato a tagliarsi le vene e a discutere con le forze dell'ordine, che l'hanno comunque ammanettato e portato via dalla sua abitazione.arreancora una volta arre. La decisione è stata presa dal tribunale di Sorveglianza di Milano, che gli ha revocato gli arresti domiciliari. Appena ha saputo la notizia, l'ex re dei paparazzi è andato su tutte le furie. Attraverso il suo profilo Instagram,si è mostrato con il volto ...

