Fabiana Dadone | la ministra posta una foto in felpa dei Nirvana e tacchi rossi

In occasione dell'8 marzo la ministra delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone ha pubblicato un post su Instagram in cui si mostra con piedi e tacco rosso appoggiati sulla scrivania, e il volto verso lo smartphone. La foto, accompagnata da un messaggio incentrato sulla parità di genere, ha smosso non solo commenti positivi, ma anche molte critiche. Fabiana Dadone-Photo credits: webfelpa dei Nirvana, piedi e tacco rosso appoggiati sulla scrivania, sguardo sullo smartphone. Così appare Fabiana Dadone in uno scatto pubblicato l'8 Marzo, nell'ufficio di ministro delle Politiche Giovanili. "Ho 37 anni e sono una "ragazzina" (per questo Paese) ma faccio il Ministro, non sono sposata ma scelgo ogni giorno di stare col mio ...

sergiopuglia : LA NOSTRA MINISTRA @DadoneFabiana: Ecco cosa si scatena quando una donna che vuole rompere il muro degli ostacoli c… - Simcor51 : RT @EFlorino: Cosa significa fare il ministro per quelli del M5s? Mah nulla di che è come un cambio d’abito, proprio come fosse uno show. C… - lukecolombs1990 : RT @baura_loldrini: pov: sei su twitter e si parla di elodie/margot robbie/fabiana dadone - rudy01121967 : RT @AzzurraBarbuto: Vorrei dire al ministro-ragazzina, come ella dice di essere indicata, Fabiana Dadone, colei che indossa scarpe con la s… - nebbiascura : RT @perchetendenza: 'Nirvana': Per la foto pubblicata sui social dalla ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone -