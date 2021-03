Enrico Letta da solo non basterà a salvare il Partito Democratico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 marzo 2021) di Donatello D’Andrea In attesa di conoscere quale decisione prenderà, sarebbe opportuno calmare gli entusiasmi e fermarsi per un attimo per pensare al fatto che la retorica del salvatore della patria, in politica come in qualunque altro aspetto della società, non ha mai portato a nulla. Sia chiaro, il nome è altisonante e l’ex Presidente del Consiglio è una persona di sicuro valore e il meglio che potrebbe capitare aldopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, ma non basta. Non basta per una questione logica, dato che un uomonon può risolvere dei problemi interni che si trascinano da decenni. Non basta nemmeno per una questione squisitamente politica, poiché c’è chi lo vorrebbe come nuovo segretario e chi invece come un semplice reggente fino a novembre per calcoli elettorali. Inoltre, esiste ...