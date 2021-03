EA Originals continua a crescere! Finanzierà e pubblicherà i videogiochi di Silver Rain Games

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 11 marzo 2021) In attesa di mettere le nostre mani su una potenziale perla come It Takes Two e di avere nuove informazioni sul curioso Lost in Random, EAha un nuovo annuncio che conferma l'impegno di EA nella ricerca di produzioni più piccole ma da non perdere. Ecco il comunicato ufficiale., uno studio di sviluppo di intrattenimento interattivo co-fondato da Abubakar Salim, attore e produttore candidato ai BAFTA, ha firmato un importante accordo con l'etichetta EAdi Electronic Arts, il cui obiettivo è quello di far crescere coraggiosi studi indipendenti. EAi titoli non ancora annunciati dello studio emergente, e offrirà guida e supporto al percorso del team per dare una nuova prospettiva ai titoli e al ...