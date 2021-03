Dpcm sostituito da un decreto: Pasqua in lockdown e nuovi parametri per le zone rosse (Di giovedì 11 marzo 2021) lockdown nei weekend: si decide oggi dopo l’incontro con le Regioni. Per i cambi di fascia si terrà conto dell’incidenza delle varianti. Chiusura totale con 250 casi su 100 mila abitanti in una settimana Leggi su corriere (Di giovedì 11 marzo 2021)nei weekend: si decide oggi dopo l’incontro con le Regioni. Per i cambi di fascia si terrà conto dell’incidenza delle varianti. Chiusura totale con 250 casi su 100 mila abitanti in una settimana

Advertising

Tharkas72 : Corriere della Sera: Dpcm sostituito da un decreto: Pasqua in lockdown e nuove zone rosse. - MaricaGusmitta : #Covid #Dpcm sostituito da un decreto: nuove zone rosse e restrizioni da lunedì - La Stampa - aradici_ : Il Corriere titola 'DPCM sostituito da decreto'. Quindi la D di DPCM stava per? - infoitinterno : Nuova stretta in arrivo, verso Pasqua in rosso. DPCM sostituito da un decreto? - ItalianPolitics : SALUTE. Dpcm sostituito da un decreto: Pasqua in lockdown e nuovi parametri per le zone rosse. -