DIRETTA MotoGP, Test Losail Day4 LIVE: Valentino Rossi 8° con buon passo! Vinales il migliore davanti a Morbidelli (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.03: Festa Yamaha al termine del day-4 dei Test di MotoGP a Losail. Sulla pista del Qatar lo spagnolo Vinales è stato il più veloce con il tempo di 1’53?244 a precedere la M1 Petronas di Morbidelli (+0?079) e l’altra Yamaha ufficiale di Quartararo (+0?154). Valentino Rossi in ripresa ha concluso in ottava posizione a 0?749. Bene anche la Ducati di Bagnaia in quarta posizione a 0?200, a dimostrazione del grande feeling del piemontese con la moto di Borgo Panigale. 1 12 M. VIÑALES 1:53.244 2 21 F. Morbidelli +0.079 3 20 F. ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 19.03: Festa Yamaha al termine del day-4 deidi. Sulla pista del Qatar lo spagnoloè stato il più veloce con il tempo di 1’53?244 a precedere la M1 Petronas di(+0?079) e l’altra Yamaha ufficiale di Quartararo (+0?154).in ripresa ha concluso in ottava posizione a 0?749. Bene anche la Ducati di Bagnaia in quarta posizione a 0?200, a dimostrazione del grande feeling del piemontese con la moto di Borgo Panigale. 1 12 M. VIÑALES 1:53.244 2 21 F.+0.079 3 20 F. ...

