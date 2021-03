Crisi Pd | Zingaretti | “Non si poteva andare avanti così Letta una garanzia”

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nicolasu Enrico: “La sua forza e autorevolezza sono la miglioreper un rilancio della sfida”. ROMA – Via libera di Nicolaad Enricocome segretario del Partito Democratico. L’ormai ex leader del Pd in un lungo post sui social ha approvato la possibile scelta di affidare il Nazareno all’ex premier: “Sono convinto che la soluzione più forte ed autorevole per prendere il testimone sia Enrico. La sua forza e autorevolezza sono la miglioreper un rilancio della nostra sfida di grande partito popolare, vicino alle persone e non alle polemiche “. I motivi delle dimissioni Il governatore del Lazio ha spiegato anche i motivi del suo passo indietro: “Non si...