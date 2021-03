"Ci fanno morire da soli come cani Ecco come serve curarsi davvero" (Di giovedì 11 marzo 2021) "Spesso si arriva troppo tardi in ospedale, perchè il virus non viene contrastato tempestivamente a domicilio del paziente, quando i sintomi sono ancora sfumati e la malattia più controllabile" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 11 marzo 2021) "Spesso si arriva troppo tardi in ospedale, perchè il virus non viene contrastato tempestivamente a domicilio del paziente, quando i sintomi sono ancora sfumati e la malattia più controllabile" Segui su affaritaliani.it

Advertising

Franca21395123 : @SiLviARog81 Italia non avendo il bollettino x i vaccini gli hanno presi sotto costo e scadenti.. Tutto qua e i pov… - chini_vero : RT @io1sono1nessuno: Raga ma a me fanno morire alcune fanpage dei #prelemi su IG che rivogliono anche loro Dayane e Rosalinda 'insieme'.. A… - io1sono1nessuno : Raga ma a me fanno morire alcune fanpage dei #prelemi su IG che rivogliono anche loro Dayane e Rosalinda 'insieme'.… - onlyrreputation : Lo stile straight edge non è per tutti, anche se è ciò che fanno fare a quelli che hanno sofferto di dipendenza. Co… - imizztae : mi fanno morire davvero usano frasi miste di tre lingue patati -