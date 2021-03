Calcio | Sergio Ramos | ‘posso giocare ancora 5 anni ad alto livello’

(Di giovedì 11 marzo 2021) Madrid, 11 mar. – (Adnkronos) – “Sul rinnovo vorrei poter dire qualcosa, ma non ci sono novità è tutto uguale a prima. Sono sereno e penso solo ae assaporare un titolo. Penso comunque di poterai massimi livelli per cinque”. Lo dice il capitano del Real Madridin merito al rinnovo del contratto che scade nel prossimo giugno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

RomaToday

Così la bandiera merengue ha risposto ad una domanda del Corriere dello Sport durante la conferenza stampa di lancio della docuserie Amazon Original " La Leyenda de Sergio Ramos ", serie composta di ... Madrid, 11 mar. - (Adnkronos) - "Sul rinnovo vorrei poter dire qualcosa, ma non ci sono novità è tutto uguale a prima. Sono sereno e penso solo a giocare e assaporare un titolo. Penso comunque di pote ...