Cagliari, i dubbi di Semplici verso la Juventus: chi fra Cerri e Simeone? (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Cagliari anti Juventus inizia a prendere forma: chi tra Cerri e Simeone affiancherà Joao Pedro domenica? Il Cagliari attende la Juventus e intanto pensa a quali uomini potranno essere efficaci, aggressivi nel distruggere la difesa dei campioni d’Italia in carica. Lykogiannis e Pavoletti, ammoniti durante la partita contro la Samp, non ci saranno ma si faranno trovare pronti per affrontare lo Spezia. Quali saranno, allora, le scelte tecniche e tattiche del tecnico rossoblù Leonardo Semplici? PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari VAI SU CagliariNEWS24 3-5-2 – I rossoblù sembrano trovarsi a proprio agio nel 3-5-2 proposto dall’allenatore. El Leon Nahitan Nandez sarà riproposto sul versante sinistro del centrocampo come nella partita ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilantiinizia a prendere forma: chi traaffiancherà Joao Pedro domenica? Ilattende lae intanto pensa a quali uomini potranno essere efficaci, aggressivi nel distruggere la difesa dei campioni d’Italia in carica. Lykogiannis e Pavoletti, ammoniti durante la partita contro la Samp, non ci saranno ma si faranno trovare pronti per affrontare lo Spezia. Quali saranno, allora, le scelte tecniche e tattiche del tecnico rossoblù Leonardo? PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 3-5-2 – I rossoblù sembrano trovarsi a proprio agio nel 3-5-2 proposto dall’allenatore. El Leon Nahitan Nandez sarà riproposto sul versante sinistro del centrocampo come nella partita ...

Advertising

Agricolturabio1 : RT @SardegnaG: Test in ingresso #Covid in #Sardegna, ecco le possibili criticità: nella prima giornata trovati 5 positivi a test rapidi su… - aranciaverde : RT @SardegnaG: Test in ingresso #Covid in #Sardegna, ecco le possibili criticità: nella prima giornata trovati 5 positivi a test rapidi su… - paolorm2012 : RT @SardegnaG: Test in ingresso #Covid in #Sardegna, ecco le possibili criticità: nella prima giornata trovati 5 positivi a test rapidi su… - giuditt14369016 : RT @SardegnaG: Test in ingresso #Covid in #Sardegna, ecco le possibili criticità: nella prima giornata trovati 5 positivi a test rapidi su… - Simo07827689 : RT @SardegnaG: Test in ingresso #Covid in #Sardegna, ecco le possibili criticità: nella prima giornata trovati 5 positivi a test rapidi su… -