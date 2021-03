Benno Neumair, parla un’amica: “Voleva fuggire in India” (Di giovedì 11 marzo 2021) Benno Neumair Voleva fuggire in India dopo il duplice omicidio dei suoi genitori. Così aveva detto ad un’amica, che ha riferito questa circostanza agli inquirenti. Tuttavia, su tale punto la difesa avanza delle riserve sulla veridicità, sostenendo che se davvero Benno Voleva fuggire, avrebbe potuto farlo nei giorni successivi all’omicidio, dato che era a piede libero fino al 29 gennaio. Emergono intanto nuovi dettagli sulla sera del 4 gennaio. Benno, dopo aver ucciso entrambi i genitori, ha preso il cellulare della madre e lo ha portato nelle vicinanze di casa, nascondendolo dietro un cespuglio: in tal modo Voleva far credere che la madre si fosse fermata nelle vicinanze di quel luogo. Poi è ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 11 marzo 2021)indopo il duplice omicidio dei suoi genitori. Così aveva detto ad, che ha riferito questa circostanza agli inquirenti. Tuttavia, su tale punto la difesa avanza delle riserve sulla veridicità, sostenendo che se davvero, avrebbe potuto farlo nei giorni successivi all’omicidio, dato che era a piede libero fino al 29 gennaio. Emergono intanto nuovi dettagli sulla sera del 4 gennaio., dopo aver ucciso entrambi i genitori, ha preso il cellulare della madre e lo ha portato nelle vicinanze di casa, nascondendolo dietro un cespuglio: in tal modofar credere che la madre si fosse fermata nelle vicinanze di quel luogo. Poi è ...

