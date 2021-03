AstraZeneca, lotto sospeso dopo tre morti sospette. L'Aifa: «Nesso non provato» (Di venerdì 12 marzo 2021) Cinque categorie prioritarie, drive through della Difesa convertiti da aree per i tamponi a strutture destinate alla somministrazione del vaccino: il piano nazionale per l?immunizzazione di... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 12 marzo 2021) Cinque categorie prioritarie, drive through della Difesa convertiti da aree per i tamponi a strutture destinate alla somministrazione del vaccino: il piano nazionale per l?immunizzazione di...

Advertising

RobertoBurioni : Giungono notizie allarmanti riguardo al vaccino AstraZeneca (un solo lotto?) di cui non posso dirvi niente. Spero c… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - TgLa7 : ??#AstraZeneca escluso nesso tra vaccino e morte del militare a Trapani. Lo afferma il vicecomandante della sezione… - ScalabrinoD : il @corriere in diretta (!!) dal punto vaccinazioni di AstraZeneca?? ...con la speranza della giornalista che la pe… - giorgiogaias : RT @_LadyMarty_: Sono stata vaccinata il 25 febbraio 2020 con il lotto ritirato di #AstraZeneca. Sono viva e sono fresca come una rosa, co… -