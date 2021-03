“As with fire” di Vipera ha anche un videoclip (Di giovedì 11 marzo 2021) Online su YouTube il videoclip di “As with fire”, il nuovo singolo di Vipera disponibile su tutte le piattaforme digitali Dopo l’anteprima con ID-Vice, è ora disponibile ovunque il video per As with fire, il singolo di debutto di Vipera pubblicato per Dischi Sotterranei (distr. Believe Digital). Un nuovo progetto enigmatico e decisamente atipico che si candida ad essere tra i… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Online su YouTube ildi “As”, il nuovo singolo didisponibile su tutte le piattaforme digitali Dopo l’anteprima con ID-Vice, è ora disponibile ovunque il video per As, il singolo di debutto dipubblicato per Dischi Sotterranei (distr. Believe Digital). Un nuovo progetto enigmatico e decisamente atipico che si candida ad essere tra i… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

lowpoly_tweeter : RT @XANTARMOB: Kill It With Fire - che la caccia ai ragni abbia inizio! - XANTARMOB : Kill It With Fire - che la caccia ai ragni abbia inizio! - fainformazione : Kill It With Fire – che la caccia ai ragni abbia inizio! Signore e signori… Ecco il gioco che vi permetterà di eli… - fainfoscienza : Kill It With Fire – che la caccia ai ragni abbia inizio! Signore e signori… Ecco il gioco che vi permetterà di eli… - REMUICY : perché sembra la scenografia di playing with fire, ora compare quell’uomo e gli dà un ceffone vero -