Arisa senza freni si tocca le tett* in diretta. Geppi Cucciari in imbarazzo: “Tira giù le braccia” (Di giovedì 11 marzo 2021) Arisa torna a far parlare di sé dopo il post su Instagram (poi rimosso) con la didascalia: “Vi piacciono le mie tet*e?” . La cantante è stata protagonista di un siparietto imbarazzante durante il programma condotto da Geppi Cucciari su Rai 3, “Che succ3de?”. La stessa domanda se la sarà posta la conduttrice quando Arisa, con addosso una maglia dall’effetto vedo-non vedo, si è toccata il seno in diretta. “Diciamo Arisa che abbiamo speso molto in exstension ma meno in intimo”, ha commentato Geppi. “Tira giù le braccia“, ha poi aggiunto. “Ma no, c’è il reggiseno” , ha risposto Arisa ridendo. La conduttrice ha salutato la cantante e ha commentato: “Sì.. certo… peggio. Qui se andiamo avanti dobbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021)torna a far parlare di sé dopo il post su Instagram (poi rimosso) con la didascalia: “Vi piacciono le mie tet*e?” . La cantante è stata protagonista di un siparietto imbarazzante durante il programma condotto dasu Rai 3, “Che succ3de?”. La stessa domanda se la sarà posta la conduttrice quando, con addosso una maglia dall’effetto vedo-non vedo, si èta il seno in. “Diciamoche abbiamo speso molto in exstension ma meno in intimo”, ha commentato. “giù le“, ha poi aggiunto. “Ma no, c’è il reggiseno” , ha rispostoridendo. La conduttrice ha salutato la cantante e ha commentato: “Sì.. certo… peggio. Qui se andiamo avanti dobbiamo ...

