Ares Gate, Rosalinda Cannavò in Procura: c’entra la morte di Tarallo (Di giovedì 11 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rosalinda Cannavò in Procura per colpa dell’Ares? L’ex Adua Del Vesco è stata convocata per rispondere ad alcune domande, ecco cosa è successo. Nella casa del Grande Fratello Vip la dolce Rosalinda ha subito una grande mutazione, il volto d punta di numerose fiction Mediaset ha tirato fuori diversi scheletri nell’armadio e ora che il reality è Leggi su youmovies (Di giovedì 11 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.inper colpa dell’? L’ex Adua Del Vesco è stata convocata per rispondere ad alcune domande, ecco cosa è successo. Nella casa del Grande Fratello Vip la dolceha subito una grande mutazione, il volto d punta di numerose fiction Mediaset ha tirato fuori diversi scheletri nell’armadio e ora che il reality è

Advertising

yeswecaaaaaaan : RT @giusymc98: Quindi rosalinda è andata a Roma perché chiamata dalla questura? Avevo rimosso l’ares gate in tutto ciò. #prelemi #gfvip #m… - zazoomblog : Ares Gate i pm di Roma indagano per istigazione al suicidio di Losito. Ascoltata Adua del Vesco - #indagano… - angelofavignan : RT @davidemaggio: #AresGate, i pm di Roma indagano per istigazione al suicidio di Losito. Ascoltata Adua del Vesco - andreapalazzo2 : RT @davidemaggio: #AresGate, i pm di Roma indagano per istigazione al suicidio di Losito. Ascoltata Adua del Vesco - Luca_zone : Ares Gate, i pm di Roma indagano per istigazione al suicidio di Losito. Ascoltata Adua del Vesco Rosalinda Cannavò -