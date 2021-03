Xbox e Bethesda all' E3 2021 con show separati? Microsoft potrebbe avere un ' problema' di abbondanza di giochi

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella giornata di ieri è stata annunciata in via ufficiale l'acquisizione di ZeniMax da parte di, un affare da 7,5 miliardi di dollari che ha aggiunto alla famiglia degliGame Studios team del calibro diGame Studios (Fallout, Elder Scrolls), id Software (DOOM), ZeniMax Online Studios (Elder Scrolls Online), Arkane (Dishonored, Prey), MachineGames (Wolfenstein), Tango Gameworks (The Evil Within), Alpha Dog e Roundhouse Studios. In tutto orapotrà contare su ben 23 studi di sviluppo e, questo,addirittura diventare un "" per la compagnia. L'insider Klobrille ha suggerito che al prossimo E3ro tenere due, con ...