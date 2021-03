Vaccini | l' Alaska è il primo stato negli Usa a iniettare dosi a chiunque abbia più di 16 anni

(Di mercoledì 10 marzo 2021)senza limiti per i .ha più di 16può prenotarsi per ricevere il siero. L'annuncio è arrivato martedì 9 marzo da parte del Governatore delloMike Dunleavy, che a febbraio ...

L'Alaska è diventato il primo stato Usa ad abbandonare i requisiti di idoneità per i vaccini anti-Covid.

in testa negli Stati Uniti pereffettuati In base ai dati forniti dal Centro per il controllo delle malattie e della prevenzione, l'è il primo Stato per la percentuale di ...Potrebbe essere la fredda Anchorage, città principale dell'affacciata sulla Baia di Cook, la cornice del primo vertice di alto livello dell'era Biden ... dalla diplomazia deiai diritti ...Alaska senza limiti per i vaccini. Chiunque ha più di 16 anni può prenotarsi per ricevere il siero. L'annuncio è arrivato martedì 9 marzo da parte del ...Indipendentemente da età e condizioni fisiche, questo stato degli USA distribuisce il vaccino a chiunque lo richieda, senza ordini di priorità ...