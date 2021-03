Un Posto al Sole, trama 10 marzo 2021: la determinazione di Ferri (Di mercoledì 10 marzo 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 10 marzo 2021 con Roberto Ferri che è consapevole del fatto che ci sia qualcuno dietro i sabotaggi dei Cantieri. Cosa deciderà di fare? I sensi di colpa di Patrizio Nuova puntata Un Posto al Sole 10 marzo 2021 con delle scottanti novità che riguardano soprattutto Patrizio Giordano e Alberto Ferri. Sappiamo bene che i protagonisti sono tutti nel caos per varie vicende intrecciate tra passioni e incidenti. Ma facciamo chiarezza, infatti Patrizio Giordano si è messo in un brutto pasticcio. La passione con Clara è decisamente pericolosa, tanto che dopo quel bacio i due non riescono a stare lontani. La Graziani è impegnata con la sua tesi e con il fatto che il Professore continui a ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Anticipazioni Unaloggi 10con Robertoche è consapevole del fatto che ci sia qualcuno dietro i sabotaggi dei Cantieri. Cosa deciderà di fare? I sensi di colpa di Patrizio Nuova puntata Unal10con delle scottanti novità che riguardano soprattutto Patrizio Giordano e Alberto. Sappiamo bene che i protagonisti sono tutti nel caos per varie vicende intrecciate tra passioni e incidenti. Ma facciamo chiarezza, infatti Patrizio Giordano si è messo in un brutto pasticcio. La passione con Clara è decisamente pericolosa, tanto che dopo quel bacio i due non riescono a stare lontani. La Graziani è impegnata con la sua tesi e con il fatto che il Professore continui a ...

