Teatro alla Scala, il maxi-focolaio frutto di un errore: in realtà solo uno è davvero positivo su 35. Roberto Bolle: “Boh…” (Di mercoledì 10 marzo 2021) È svanito come una bolla di sapone il focolaio annunciato dal Teatro alla Scala qualche giorno fa. Dei 35 ballerini risultati positivi al Covid, 34 sono risultati negativi al secondo tampone di controllo. Una notizia rassicurante, ma allo stesso tempo preoccupante, visto il comprensibile allarme provocato che aveva imposto la sospensione di gran parte delle attività in cartellone. Tra i perplessi c’è anche Roberto Bolle, che in una storia su Instagram ha scritto: “Quindi mi dite che rifacendo i Covid Test ai 35 colleghi scaligeri risultati positivi 3 gg fa, solo uno adesso è effettivamente positivo e i restanti 34 sono negativi?! Boh…”, ha commentato la vicenda l’étoile internazionale. Si infiammano gli animi dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) È svanito come una bolla di sapone ilannunciato dalqualche giorno fa. Dei 35 ballerini risultati positivi al Covid, 34 sono risultati negativi al secondo tampone di controllo. Una notizia rassicurante, ma allo stesso tempo preoccupante, visto il comprensibilerme provocato che aveva imposto la sospensione di gran parte delle attività in cartellone. Tra i perplessi c’è anche, che in una storia su Instagram ha scritto: “Quindi mi dite che rifacendo i Covid Test ai 35 colleghi scaligeri risultati positivi 3 gg fa,uno adesso è effettivamentee i restanti 34 sono negativi?!”, ha commentato la vicenda l’étoile internazionale. Si infiammano gli animi dei ...

