Surface Laptop 4: monterà i processori AMD della scorsa generazione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Iniziano a circolare le prime indiscrezioni su Surface Laptop 4. Sono stati confermati i modelli da 13 e 15 pollici con SoC AMD Ryzen 4000 In molti si sono chiesti in questi mesi la data d'uscita del nuovo Laptop di casa Microsoft. Ultime indiscrezioni lasciano presagire un'uscita sul mercato in aprile. Questa volta, però, Surface Laptop 4, monterà processori AMD anche sul taglio da 13 pollici e mezzo. Ciò che forse ha lasciato però un leggero retrogusto amaro in bocca, è stata l'indiscrezione che lascerebbe pensare all'impiego del Ryzen 4000 del 2020 basato su architettura Zen 2 e non all'ultimo arrivato serie 5000. Le notizie arrivano fresche direttamente da WinFuture, che anticipano diversi aspetti tecnici del nuovo Laptop 4. Esteticamente il ...

