Signora clicca su un link e si trova con 19 mila euro in meno sul conto. Nuova truffa via sms (Di mercoledì 10 marzo 2021) Perdere 19mila euro conservati in banca da un giorno all'altro per colpa di un SMS? Si può. La salatissima truffa È il salatissimo prezzo da pagare per una disattenzione: quella di cliccare su un link ricevuto via SMS senza cercare prima di capire se fosse una truffa o meno. Alcuni giorni fa una donna residente in Valtellina aveva ricevuto un messaggio con mittente il nome della sua banca e nel corpo un link con la richiesta di “aggiornare il conto”. Premendo sull'URL, la donna è stata mandata su un sito dove ha inserito tutte le credenziali del proprio conto corrente bancario. L'inganno sta nella perfetta replica del sito: l'hacker è stato in grado di crearne da zero uno perfettamente identico a quello dell'istituto ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 marzo 2021) Perdere 19conservati in banca da un giorno all'altro per colpa di un SMS? Si può. La salatissimaÈ il salatissimo prezzo da pagare per una disattenzione: quella dire su unricevuto via SMS senza cercare prima di capire se fosse una. Alcuni giorni fa una donna residente in Valtellina aveva ricevuto un messaggio con mittente il nome della sua banca e nel corpo uncon la richiesta di “aggiornare il”. Premendo sull'URL, la donna è stata mandata su un sito dove ha inserito tutte le credenziali del propriocorrente bancario. L'inganno sta nella perfetta replica del sito: l'hacker è stato in grado di crearne da zero uno perfettamente identico a quello dell'istituto ...

