Serie C-Girone C, Paganese-Palermo: arbitra Claudio Panettella di Gallarate (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sarà Claudio Panettella di Gallarate l’arbitro di Paganese-Palermo.Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Roberto Terenzio di Cosenza e Claudio Gualtieri di Asti; quarto uomo ufficiale Andrea Ancora di Roma 1. La gara, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma sabato 13 marzo 2021 alle ore 20.30 allo Stadio Comunale "Marcello Torre". Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 marzo 2021) Saràdil’arbitro di.Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Roberto Terenzio di Cosenza eGualtieri di Asti; quarto uomo ufficiale Andrea Ancora di Roma 1. La gara, valida per la trentesima giornata del campionato diC-C, è in programma sabato 13 marzo 2021 alle ore 20.30 allo Stadio Comunale "Marcello Torre".

Advertising

WiAnselmo : #SerieC-Girone C, Paganese-#Palermo: arbitra Claudio Panettella di Gallarate - Mediagol : #SerieC-Girone C, Paganese-#Palermo: arbitra Claudio Panettella di Gallarate - rosatoeu : La saracinesca, gli intoccabili e il ritrovato: #Inter, dietro c'è un muro. Nel girone di ritorno i nerazzurri hann… - DnaBiancorosso : Pesaro, Matteo Tambone ‘’A Cremona eravamo un po’ stanchi di gambe. L’assenza del coach non penso abbia influito’’… - AleZino2 : @adryjimbo @juventusfc @FCPorto siamo a tre punti dalla tua juve in campionato comunque. con tutta la squadra titol… -