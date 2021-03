Salvini: nei weekend non servono più chiusure, ma più controlli (Di mercoledì 10 marzo 2021) Matteo Salivini si scaglia contro chi vuole riportare l’Italia in lockdown. “Come ormai sostengono molti medici, il CTS ed il sottosegretario Sileri, servono interventi mirati ed efficaci, che mettano in sicurezza i cittadini delle zone più a rischio, senza però chiudere tutto in tutta Italia e senza penalizzare dunque i territori dove i contagi sono sotto controllo”. “Inoltre, ritengo che nei weekend non servano più chiusure, ma più controlli. Avvio di una produzione nazionale di vaccini in Italia, acquisto e produzione di vaccini all’estero, rimborsi immediati per coloro che aspettano da mesi, pace fiscale e taglio di 50 milioni di cartelle esattoriali. Lavoriamo e stringiamo i denti a marzo, per arrivare finalmente alla rinascita dopo Pasqua”. Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 10 marzo 2021) Matteo Salivini si scaglia contro chi vuole riportare l’Italia in lockdown. “Come ormai sostengono molti medici, il CTS ed il sottosegretario Sileri,interventi mirati ed efficaci, che mettano in sicurezza i cittadini delle zone più a rischio, senza però chiudere tutto in tutta Italia e senza penalizzare dunque i territori dove i contagi sono sotto controllo”. “Inoltre, ritengo che neinon servano più, ma più. Avvio di una produzione nazionale di vaccini in Italia, acquisto e produzione di vaccini all’estero, rimborsi immediati per coloro che aspettano da mesi, pace fiscale e taglio di 50 milioni di cartelle esattoriali. Lavoriamo e stringiamo i denti a marzo, per arrivare finalmente alla rinascita dopo Pasqua”.

