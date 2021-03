Pirelli | 2020 in utile nonostante effetto Covid Positivo l’outlook 2021

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) –chiude ilcon risultati in linea con i target. “Le efficienze e le azioni di contenimento costi hanno limitato l’impatto dello scenario esterno”, sottolinea il Gruppo nella nota dei conti. L’esercizio evidenzia unper 42,7 milionil’che si confronta con i 457,7 milioni registrati nel 2019. I ricavi ammontano a 4,302 miliardi, pari a una variazione organica del -14,1% (-19,2% includendo l’cambi) per il calo della domanda, in particolare nel primo semestre. L’ebit adjusted è pari a 501,2 milioni (917,3 milioni nel 2019). Outlook. Per ilprevede ricavi a circa 4,7-4,8 miliardi (4,3 miliardi nel), sostenuti dalla sovraperformance del ...

Il Messaggero

ha terminato ilcon un utile netto di 42,7 milioni di euro, rispetto ai 457,7 milioni di euro contabilizzati l'anno precedente. Gli analisti indicavano un risultato netto positivo per 47 ...chiude ilcon risultati in linea con i target. "Le efficienze e le azioni di contenimento costi hanno limitato l'impatto dello scenario esterno", sottolinea il Gruppo nella nota dei conti.(Teleborsa) - Pirelli chiude il 2020 con risultati in linea con i target. Le efficienze e le azioni di contenimento costi hanno limitato l'impatto dello scenario esterno, sottolinea il ...MILANO (Reuters) - Pirelli prevede per l'anno in corso ricavi in crescita ... E' quanto spiega la società in una nota al termine del Cda che ha approvato i risultati 2020 "in linea con i target". Nel ...