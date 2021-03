Per ora il governo Draghi è un governo Conte con un ufficio stampa migliore (Di mercoledì 10 marzo 2021) Se già nei nomi molte cose sembravano non essere cambiate dal governo Conte a quello Draghi, a un mese dall’insediamento di quest’ultimo parrebbe che anche i fatti siano gli stessi. Mentre ci immergiamo nella terza ondata della pandemia, con gli ospedali che tornano a essere sotto pressione e i contagi che si impennano nuovamente, il modo in cui il nuovo esecutivo, quello brandizzato “dei migliori”, sta gestendo la situazione è in effetti un fac simile del precedente. Di fatto, è come se il governo Draghi fosse servito a far ingoiare agli italiani quelle stesse misure per cui si criticava l’esecutivo Conte, con lo stratagemma della novità e della competenza. Ma la sensazione, anche questa volta, è che si stia brancolando nel buio. Photo by Roberto ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 marzo 2021) Se già nei nomi molte cose sembravano non essere cambiate dala quello, a un mese dall’insediamento di quest’ultimo parrebbe che anche i fatti siano gli stessi. Mentre ci immergiamo nella terza ondata della pandemia, con gli ospedali che tornano a essere sotto pressione e i contagi che si impennano nuovamente, il modo in cui il nuovo esecutivo, quello brandizzato “dei migliori”, sta gestendo la situazione è in effetti un fac simile del precedente. Di fatto, è come se ilfosse servito a far ingoiare agli italiani quelle stesse misure per cui si criticava l’esecutivo, con lo stratagemma della novità e della competenza. Ma la sensazione, anche questa volta, è che si stia brancolando nel buio. Photo by Roberto ...

Advertising

CottarelliCPI : Ringrazio Azione, +Europa e gli altri promotori per avermi chiesto di presiedere il Comitato scientifico 'Programma… - NetflixIT : Buongiorno a tutti quelli che non vedono l’ora che arrivi stasera per continuare la serie di ieri. - riotta : Italia 50enni vaccinati piu' dei 70enni un trend assurdo da ribaltare ora #COVID19 emergenza per governo #Draghi - Emmapretti : RT @GabriellaGabry0: Ma oltre che per strada ora i cani in questo caso un Labrador li abbandonano anche nei grandi magazzini e li da giorni… - ChoHyeri92 : Mi mancate tantissimo. ?? Non vedo l'ora di rivedervi tutti e sette insieme, e soprattutto di persona: conto i giorn… -