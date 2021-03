Pd: Cofferati, 'dimissioni Zingaretti errore, governo Draghi? non mi piace' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “Le dimissioni di Zingaretti hanno sorpreso tutti, me compreso. Che la situazione fosse frantumata, con correnti e tutto quel che ne consegue, era evidente ma non credevo fino a questo punto. Una parte del PD è riformista, un'altra non mi pare voglia cambiare alcunché”. Così l'ex europarlamentare Pd e tra i fondatori del partito Sergio Cofferati, che oggi è intervenuto alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Crede che l'ex segretario abbia fatto una scelta giusta? “Non credo che Zingaretti abbia fatto bene a dimettersi, ha aperto una fase molto difficile da gestire, indebolendo una delle forze maggiori di questo governo”. Lei faceva parte dei 45 fondatori del Pd. Oggi quanti ne sono rimasti? “Pochi, meno della metà. Questo vuol dire che le ragioni che avevano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “Ledihanno sorpreso tutti, me compreso. Che la situazione fosse frantumata, con correnti e tutto quel che ne consegue, era evidente ma non credevo fino a questo punto. Una parte del PD è riformista, un'altra non mi pare voglia cambiare alcunché”. Così l'ex europarlamentare Pd e tra i fondatori del partito Sergio, che oggi è intervenuto alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Crede che l'ex segretario abbia fatto una scelta giusta? “Non credo cheabbia fatto bene a dimettersi, ha aperto una fase molto difficile da gestire, indebolendo una delle forze maggiori di questo”. Lei faceva parte dei 45 fondatori del Pd. Oggi quanti ne sono rimasti? “Pochi, meno della metà. Questo vuol dire che le ragioni che avevano ...

