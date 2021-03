Pd | Bettini | “Dimissioni Zingaretti? Un trauma”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ledi Nicolada segretario Pd sono state un “forte, anche sul piano umano e personale”. Lo afferma Goffredoin una intervista al “Corriere della Sera” nella quale, affrontando la crisi che si è aperta nel partito e sulla ventilata soluzione che potrebbe essere affidata alla guida di Enrico Letta, dice: “Letta è una figura molto forte e competente. La stimo e la rispetto. Non avrei alcuna preclusione nel sostenerlo”. “Tuttavia qualsiasi sia la scelta del nome che prevarrà nell’Assemblea nazionale, essa dovrà garantire quel confronto nel Pd che non può ulteriormente attendere. Per quanto mi riguarda questo confronto lo sosterrò con l’orgoglio di ciò che è stato realizzato danegli ultimi due anni”. “Lo stillicidio – continua l’esponente Pd – ha ...

Lo afferma Goffredoin una intervista al Corriere della Sera dopo ledi Nicola Zingaretti da segretario del Pd. C'è stato uno 'stillicidio' di dichiarazioni e interviste contro il ...'Il trauma è stato forte, anche sul piano umano e personale' dice Goffredoal Corriere della Sera , parlando delledi Nicola Zingaretti da segretario del Pd. sono statetraumatiche per il Pd quelle di Nicola Zingaretti. 'Lo stillicidio, in ...Le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario Pd sono state un "trauma forte, anche sul piano umano e personale". Lo afferma Goffredo Bettini in una intervista al "Corriere della Sera" nella quale, ...In vista dell’Assemblea del Pd, che si terrà domenica 14, cresce il pressing su Enrico Letta. In molti lo vorrebbero alla guida del Pd, ma l’ex premier non sarebbe interessato a un mandato di pochi me ...