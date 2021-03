Nel Lazio 38.876 attualmente positivi, di cui 267 in terapia intensiva (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – Sono 38.876 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 36.533 sono in isolamento domiciliare, 2.076 sono ricoverati non in terapia intensiva, 267 sono ricoverati in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri), 6.114 sono deceduti e 203.439 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – Sono 38.876 i casial Covid-19 nel. Di questi, 36.533 sono in isolamento domiciliare, 2.076 sono ricoverati non in, 267 sono ricoverati in(+7 rispetto a ieri), 6.114 sono deceduti e 203.439 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

ZZiliani : Lo hanno rispettato tutti il protocollo #Covid, anche le retrocesse Spal, Brescia e Lecce. Tutti tranne la… - nzingaretti : Oggi 18 mila vaccinazioni anti #COVID19 nel Lazio. Record di somministrazioni giornaliere, grazie a tutte e a tutti… - agorarai : 'La vera differenza che dovremmo analizzare, e non si riesce a farlo, è quella tra le Regioni. Nel Lazio, ho prenot… - ombrysan : RT @DavelloStefano: Lo #Sputnik verrà prodotto in #Lombardia e nel #Lazio. Questo porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro. Come m… - GiorgioCarbon12 : RT @DavelloStefano: Lo #Sputnik verrà prodotto in #Lombardia e nel #Lazio. Questo porterà alla creazione di nuovi posti di lavoro. Come m… -