Makari | cast completo | trama | trailer | chi canta la sigla Quando va in onda la fiction con Claudio Gioè

Advertising

infoitcultura : Màkari è la nuova fiction con Claudio Gioè su Rai 1: anticipazioni puntate, trama, cast e romanzo - infoitcultura : Makari, fiction con Claudio Gioè: trama, cast, numero puntate - infoitcultura : Màkari, al via la fiction con Claudio Gioè: trama, cast e curiosità - infoitcultura : Nel cast della fiction Makari il marsalese Matteo Andrea Galfano - infoitcultura : Màkari: cast, trama e puntate della serie tv con Claudio Gioè -

Ultime Notizie dalla rete : Makari cast

Nel, accanto al già citato Claudio Gioè, segnaliamo Domenico Centamore ed Ester Pantano . Ultimo dato, la sigla di 'Màkari' è stata composta da Ignazio Boschetto, membro de 'Il Volo' , ed è ...... decide di tornare nella sua casa di famiglia adove ritrova l'amico Piccionello e tra ...accinge ad intraprendere un percorso che ama è sicuramente momento di gioia e ringraziamo l'intero...La nuova fiction di Rai1 “Makari”, che andrà in onda la prossima settimana è ... che farà da cornice ad una bellissima produzione che andrà in onda in prima serata. Nel cast c’è anche un giovane di ...La prima puntata va in onda lunedì 15 marzo e racconta di uno scrittore con un fiuto particolare per i casi di polizia ...