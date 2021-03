"Mai visto nulla del genere". Le due città e la regione che stanno per crollare: dramma-Covid al suo massimo (Di mercoledì 10 marzo 2021) "Questa in termini di impatto è la prima ondata per noi". La cosiddetta seconda ondata del coroanvirus "non è stata che un allenamento". Queste le drammatiche parole di Paolo Bordon, dg dell'Azienda Usl di Bologna. "Nella seconda ondata avevamo un picco di ricoveri che ci sembrava altissimo" ma era niente rispetto ad oggi, ha rimarcato. E ancora: "Ora tra tutti gli ospedali della rete (Ausl, Sant'Orsola e privato accreditato) abbiamo 1.160 persone ricoverate. Di queste 199 in terapia intensiva e subintensiva", ovvero il doppio rispetto a novembre. "Abbiamo trasformato tutto il trasformabile ma il timore è che non ci basti ancora". Parole drammatiche che arrivano dal cuore di Bologna, che infatti rischia nuove e imminenti strette per contenere gli effetti delle varianti del coronavirus. Insomma, le città più colpite, spesso, sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) "Questa in termini di impatto è la prima ondata per noi". La cosiddetta seconda ondata del coroanvirus "non è stata che un allenamento". Queste letiche parole di Paolo Bordon, dg dell'Azienda Usl di Bologna. "Nella seconda ondata avevamo un picco di ricoveri che ci sembrava altissimo" ma era niente rispetto ad oggi, ha rimarcato. E ancora: "Ora tra tutti gli ospedali della rete (Ausl, Sant'Orsola e privato accreditato) abbiamo 1.160 persone ricoverate. Di queste 199 in terapia intensiva e subintensiva", ovvero il doppio rispetto a novembre. "Abbiamo trasformato tutto il trasformabile ma il timore è che non ci basti ancora". Paroletiche che arrivano dal cuore di Bologna, che infatti rischia nuove e imminenti strette per contenere gli effetti delle varianti del coronavirus. Insomma, lepiù colpite, spesso, sono ...

