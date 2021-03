Lockdown | nuovo Dpcm | stop ai ristoranti | palestre e cinema chiusi | visite agli amici complicate

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Con i contagi in risalita, un Rt nazionale sopra 1, le varianti che premono e la nuova stretta per decreto a cui sta lavorando il governo per rendere più semplice entrare nella fascia di...

borghi_claudio : Covid, Salvini: 'Lockdown nazionale sarebbe punitivo'. E sui vaccini: 'Sono contro ogni obbligo'. No al Ppe: 'Lavor… - berlusconi : Riteniamo che si debba scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Dobbiamo garantire agli italiani e agli impren… - Antonio_Tajani : Amici dalle 23:40 sarò ospite a @Restart_Rai con @AnnalisaBruchi e Aldo Cazzullo. Parleremo della paura di un nuovo… - AndFranchini : RT @valy_s: @ILupobianco @garosi_andrea @AndFranchini @borghi_claudio La Germania non è ancora praticamente uscita dal lockdown ed i contag… - mariavenera2 : RT @berlusconi: Riteniamo che si debba scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Dobbiamo garantire agli italiani e agli imprenditori u… -

Con 250 contagi ogni 100 mila abitanti si chiude Tra le indicazioni del Comitato tecnico scientifico che potrebbero rientrare all'interno deldecreto legge c'è non solo il passaggio automatico ...Sergio, l'alternativa a Just Eat contro il capolarato A Milano è nato anche Sergio , un... A iniziare da La scatola lilla , che durante iha sfruttato un già rodato sistema di e - ...Zona rossa nei fine settimana, ma no a un lockdown generalizzato. Sono queste le proposte del Comitato tecnico scientifico, al governo, per fronteggiare l’ emergenza Covid. Il s ...Il centrodestra propenso a misure mirate, ma per Speranza può non bastare. Puglia e Campania decidono di anticipare la stretta ...