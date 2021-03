Il Milan di Kessie non molla, Djimsiti tiene a bada Lukaku, il Crotone schianta il Toro (Di mercoledì 10 marzo 2021) La 26a giornata ha consolidato le certezze di questa Serie A, con le prime tre della classe che hanno continuato la corsa verso lo scudetto con l’Inter capace di confermare i sei punti di vantaggio in testa alla classifica, battendo 1-0 l’Atalanta e rispondendo nel posticipo del lunedì ai successi di Milan (in casa del Verona) e Juventus (contro la Lazio).I rossoneri di Pioli dopo il faticoso pareggio interno nell’infrasettimanale contro l’Udinese hanno risposto sul campo alle voci di crisi, andando oltre gli infortuni di giocatori chiave e affidandosi alla solida realtà chiamata Franck Kessie. Quella in corso è indubbiamente la migliore stagione Milanista del centrocampista ivoriano che al Bentegodi ha ottenuto il record personale di Efficienza Tecnica registrando un 97%. Se il Milan in casa del Verona è riuscito per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) La 26a giornata ha consolidato le certezze di questa Serie A, con le prime tre della classe che hanno continuato la corsa verso lo scudetto con l’Inter capace di confermare i sei punti di vantaggio in testa alla classifica, battendo 1-0 l’Atalanta e rispondendo nel posticipo del lunedì ai successi di(in casa del Verona) e Juventus (contro la Lazio).I rossoneri di Pioli dopo il faticoso pareggio interno nell’infrasettimanale contro l’Udinese hanno risposto sul campo alle voci di crisi, andando oltre gli infortuni di giocatori chiave e affidandosi alla solida realtà chiamata Franck. Quella in corso è indubbiamente la migliore stagioneista del centrocampista ivoriano che al Bentegodi ha ottenuto il record personale di Efficienza Tecnica registrando un 97%. Se ilin casa del Verona è riuscito per ...

