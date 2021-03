I Verdi tornano in Parlamento, sarà la volta buona? «Dall’attivismo del No all’ambiguità M5s, gli errori da non ripetere» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Che sia la volta buona? Che l’ambientalismo possa, davvero, tornare in politica, e con un’azione che vada oltre percentuali elettorali da prefisso telefonico? La sfida è aperta, inaugurata da quella che al momento è nomenclatura: perché il nuovo governo guidato da Mario Draghi vede all’attivo un ministero per la Transizione Ecologica (copyright Beppe Grillo) e un altro dicastero che alla parola Trasporti aggiunge i vocaboli Mobilità Sostenibile. «É la prima volta», ricordano dalla neonata componente ecologista in Parlamento “Facciamo Eco”, iniziativa di tre deputati oggi nel gruppo Misto: Rossella Muroni – già presidente di Legambiente, a Montecitorio dal 2018 e di recente fuoriuscita da Liberi e Uguali -, l’ex ministro Lorenzo Fioramonti, che ha abbandonato un anno fa il Movimento 5 Stelle e che è da allora al lavoro ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) Che sia la? Che l’ambientalismo possa, davvero, tornare in politica, e con un’azione che vada oltre percentuali elettorali da prefisso telefonico? La sfida è aperta, inaugurata da quella che al momento è nomenclatura: perché il nuovo governo guidato da Mario Draghi vede all’attivo un ministero per la Transizione Ecologica (copyright Beppe Grillo) e un altro dicastero che alla parola Trasporti aggiunge i vocaboli Mobilità Sostenibile. «É la prima», ricordano dalla neonata componente ecologista in“Facciamo Eco”, iniziativa di tre deputati oggi nel gruppo Misto: Rossella Muroni – già presidente di Legambiente, a Montecitorio dal 2018 e di recente fuoriuscita da Liberi e Uguali -, l’ex ministro Lorenzo Fioramonti, che ha abbandonato un anno fa il Movimento 5 Stelle e che è da allora al lavoro ...

