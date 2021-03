Hockey ghiaccio, Azzurre in Piemonte a caccia del pass per i Giochi di Pechino 2022 (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Nazionale femminile di Hockey su ghiaccio giocherà a Torre Pellice, in provincia di Torino, il torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Il pre-olimpico, uno dei tre in programma, si svolgerà dal 7 al 10 ottobre 2021 nella località Piemontese ed ora che la IIHF ha ufficializzato tutte le date e le sedi il quadro è più chiaro. Le Azzurre incontreranno Kazakhstan, Spagna e Taipei Cinese. L’avversario più temibile è senza ombra di dubbio il Kazakhstan, che occupa la 22esima posizione nel ranking mondiale. L’Italia infatti è 18esima, mentre le altre due avversarie, Spagna e Taipei Cinese, sono rispettivamente 25esima e 30esima. Non saranno concessi passi falsi, dal momento che solo la prima classificata del girone a quattro ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Nazionale femminile disugiocherà a Torre Pellice, in provincia di Torino, il torneo di qualificazione aiOlimpici di. Il pre-olimpico, uno dei tre in programma, si svolgerà dal 7 al 10 ottobre 2021 nella localitàse ed ora che la IIHF ha ufficializzato tutte le date e le sedi il quadro è più chiaro. Leincontreranno Kazakhstan, Spagna e Taipei Cinese. L’avversario più temibile è senza ombra di dubbio il Kazakhstan, che occupa la 22esima posizione nel ranking mondiale. L’Italia infatti è 18esima, mentre le altre due avversarie, Spagna e Taipei Cinese, sono rispettivamente 25esima e 30esima. Non saranno concessii falsi, dal momento che solo la prima classificata del girone a quattro ...

