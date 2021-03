Harry e Meghan: la regina Elisabetta rompe il silenzio (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con un comunicato stampa le reazioni da Buckingham Palce È andata in onda, anche in Italia (ieri sera su Tv8), l’ormai famigerata intervista di Harry e Meghan Markle da Oprah Winfrey. Poche ore prima della messa in onda (che invece in Uk è avvenuta lunedì) è arrivata una piccola nota stampa da Buckingham Palace. Rimanere in silenzio sarebbe stato disdicevole e anche un po’ imbarazzante soprattutto viste le “accuse” di razzismo a cui la casa reale inglese ha voluto rispondere. La regina Elisabetta II, si è detta rattristata dalle difficoltà riscontrate dalla coppia e soprattutto dispiaciuta per la vicenda razziale che verrà affrontata in una sede privata. Nel comunicato seppur venga specificato come spesso le cose cambiano e i ricordi mutino viene ribadito l’affetto alla coppia: “Harry ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con un comunicato stampa le reazioni da Buckingham Palce È andata in onda, anche in Italia (ieri sera su Tv8), l’ormai famigerata intervista diMarkle da Oprah Winfrey. Poche ore prima della messa in onda (che invece in Uk è avvenuta lunedì) è arrivata una piccola nota stampa da Buckingham Palace. Rimanere insarebbe stato disdicevole e anche un po’ imbarazzante soprattutto viste le “accuse” di razzismo a cui la casa reale inglese ha voluto rispondere. LaII, si è detta rattristata dalle difficoltà riscontrate dalla coppia e soprattutto dispiaciuta per la vicenda razziale che verrà affrontata in una sede privata. Nel comunicato seppur venga specificato come spesso le cose cambiano e i ricordi mutino viene ribadito l’affetto alla coppia: “...

